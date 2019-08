Cine mexicano triunfa en Suiza

CIUDAD DE MÉXICO.- La película mexicana «La Paloma y el Lobo», ópera prima de Carlos Lenin, se alzó con premio en el Festival Internacional de Cine de Locarno, en Suiza.

El Swatch Art Peace Hotel Award se le dio por ser considerado una joven promesa en el cine mundial, conminándolo a realizar su segundo largometraje.

Swatch Art Peace Hotel Award

LA PALOMA Y EL LOBO (The Dove and the Wolf) by Carlos Lenin, Mexico#Locarno72 @Swatch pic.twitter.com/HunJu9xAF3

— Locarno Film Festival (@FilmFestLocarno) August 17, 2019