Cigarrillos electrónicos, bocanada que no es tan saludable

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada bocanada de cigarros electrónicos sabe distinta. En el vapeo las hay de sabor fresa, mojito, caramelo con chocolate, kiwi y piña colada. La variedad de sabores, presentaciones y accesibilidad haces que su uso en adolescentes sea cada vez más frecuente.

Así lo advirtió la coordinadora de la Clínica contra el Tabaco y otras sustancias adictivas en el Hospital General de México, María Angélica Ocampo.

La especialista en adicciones señaló que la venta de estos productos va dirigida principalmente a menores de edad y jóvenes, quienes, incluso, podrían iniciar con este dispositivo una adicción.

Son productos que se venden de una forma recreativa. Nosotros vamos a encontrar una promoción muy alta hacia los jóvenes. Vamos a encontrar diferentes tipos de cigarros legales o ilegales donde se están promocionando o tienen figuras y sabores para los jóvenes”, afirmó.

El Instituto Nacional de Salud Pública presentó en 2017 un informe donde se indica que en dos años el uso del cigarro electrónico entre jóvenes subió de 10 a 30 por ciento.

El presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, Juan Zinser, advirtió que su consumo no es inocuo. Aseguró que debe existir una regulación para que los usuarios sepan lo riesgos.

El sistema de salud y los profesionales médicos no lo recomiendan, ni aprueban su uso como tratamiento para dejar de fumar, mucho menos que sea de menor riesgo que fumar tabaco”, advirtió.

Angélica Ocampo destacó que la prohibición no es una opción para restringir su mercado, pues desde el 2010 se vende de manera irregular.

Sostuvo que en el debate legislativo los dispositivos electrónicos deben considerarse en la regulación del tabaco con las mismas restricciones al considerar que tienen un porcentaje de nicotina o variables de ésta, además de sustancias irritantes, que para nada son aliados para dejar de fumar.

No estamos en contra de que no se regule, pero debe ser dentro de las normas del tabaco. Aunque muchas personas que comercializan este dispositivo electrónico mencionan que no tiene nicotina, nosotros vemos claramente en estudios que se han hecho en Latinoamérica sí contienen este dispositivo que es altamente adictivo y que también generan enfermedades”, manifestó.

El European Respiratory Journal publicó que el vapor de los cigarrillos ayuda a las bacterias que causan neumonía.

El director de Pro-Vapeo, Roberto Allan Sussman, reiteró que la mayoría de los usuarios son fumadores o exfumadores.

Para el promotor del uso de los cigarros electrónicos, el uso de éstos favorece el dejar de fumar cigarrillos.