‘Cierre de estaciones arriesgaría empleos’: gasolineros

NUEVO LAREDO, TAM.- Los gasolineros de Nuevo Laredo mantienen su postura: piden al gobierno federal que modifique el esquema y pague el subsidio de las gasolinas, porque están en riesgo los empleos y el abasto de la población.

José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineras de Nuevo Laredo, detalló que ellos compran en 15.45 pesos la gasolina, pero el gobierno federal quiere que los empresarios gasolineros subsidien o paguen 3 pesos por cada litro para vender en los precios máximos oficiales la Magna en 13.26 pesos y la Premium en 16.03 pesos.

De no modificarse el esquema del subsidio, Palos Morales ratificó la decisión de los concesionarios o dueños de gasolineras de cerrar las estaciones el próximo lunes.

“Por supuesto que no queremos llegar a cerrar pero no tenemos otra opción. Nos preocupa mucho porque estamos hablando de empleos y liquidaciones de personal, alrededor de 4 mil trabajadores. No queremos dejar sin servicio a los consumidores pero desafortunadamente no podemos seguir pagando el subsidio de las gasolinas como quiere Hacienda”, planteó.