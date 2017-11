Cierran universidad de Carolina del Sur por tiroteo

CAROLINA DEL SUR.- Un campus universitario en Carolina del Sur fue cerrado luego de un tiroteo en un complejo de departamentos cercano y hasta el momento no se reportan estudiantes heridos.

La Universidad de Carolina del Sur, en Spartanburg, alertó a través de su cuenta de Twitter que hubo algunos disparos cerca del campus por lo que debió ser cerrado por unos 40 minutos.

Shooting suspect is black male wearing khaki pants, grey hoodie and carrying an automatic weapon.



El sospechoso es un hombre negro que viste unos pantalones color caqui, una sudadera gris y lleva una pistola automática.

El sheriff del condado de Spartanburg, Kevin Bobo, dijo que el tiroteo sucedió en un complejo de departamentos cercano a la escuela y una persona resultó herida de bala en un brazo.

En un inicio se cerraron cuatro edificios de la universidad, pero después la medida se extendió a todo el campus.

USC UPSTATE Alert: University Police has issued an all clear and the lock down has been removed.

— USC Upstate (@USCUpstate) 7 de noviembre de 2017