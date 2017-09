Cierran oficinas de la Caaarem por el temblor

NUEVO LAREDO, TAM.- Las instalaciones de la Caaarem fueron cerradas por el sismo del 19 de septiembre ocurrido en la Ciudad de México pero nunca se interrumpieron los servicios para todos sus agremiados.

Ricardo Zaragoza Ambrosi, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), confirmó el cierre por varios días del edificio localizado en la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, y a partir de ayer lunes retomaron sus actividades.

Después de supervisar las instalaciones del edificio, peritos de Protección Civil no detectaron daños estructurales pero sí emitieron varias recomendaciones para garantizar la seguridad de todo el personal.

“Solamente de miércoles a viernes no estuvimos en el edificio. Y se presentaron guardias (del personal) para las diferentes direcciones. Fue necesario no presentarnos en el edificio porque fueron recomendaciones de la delegación (de las autoridades), no fue por problemas con Caaarem”, aclaró Zaragoza Ambrosi.

Ningún trabajador ni colaborador del consejo nacional de la Caaarem sufrió daños físicos debido al sismo porque todos abandonaron el edificio de manera rápida, aclaró el presidente de la Confederación.

La delegación Cuauhtémoc fue declarada como zona de riesgo debido al posible colapso de 35 edificios dañados por el sismo ocurrido la semana pasada.

Entre los servicios que ofrece la Caaarem a más de 800 socios, son desde asesorías en normatividad aduanera, consultas y respaldo para realizar trámites relacionados con el comercio exterior.

“Quiero hacer un reconocimiento a la actitud de todo el personal de Caaarem por estar al pendiente de los requerimientos de los agentes aduanales. Y gracias a las brigadas de protección, conformadas por nuestros colaboradores que permitieron evacuar el edificio durante el sismo y que han continuado con las revisiones en conjunto con Protección Civil”, expresó Zaragoza Ambrosi.