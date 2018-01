Cientos de personas sufren problemas para oir

NUEVO LAREDO, TAM.- Mediante los días 15 y 16 de este mes, un total de 200 personas acudieron al módulo de Salud Municipal para la toma del molde, y de esa manera poder recibir el 20 de febrero su aparato auditivo, en la primera etapa son 400 las personas beneficiadas con este tipo de aparatos.

Lo anterior lo dio a conocer el doctor, Erasmo Torres coordinador del Área Médica del Patronato del Sistema DIF Municipal, quien añadió que para los días 21 y 22 de febrero, se hará la toma del molde a las otras 200 personas que están pendientes para la muestra.

“Ante la gran respuesta de la población, la Fundación Starkey donará otros 300 equipos para que la gente con problemas auditivos se beneficie con estos aparatos, y de esa manera mejore su calidad auditiva escuchando mucho mejor”, refirió.

Añadió que las personas con este tipo de problemas de sordera o audición, ya pueden registrarse en esta campaña, para que puedan cambiar su vida con este magnífico apoyo, ya que al adquirirlo de manera particular es algo costoso, el cual su valor anda entre los 12 mil o 15 mil pesos.

Precisó que no sólo se trata de su costo, sino del daño que se ocasiona la persona en su problema al no apoyarse con este tipo de aparatos, así como los riesgos a los cuales se expone, sobre todo cuando se anda en la calle y no escucha el claxon, o algún otro ruido, que puede ocasionarle algún percance.

“Además de esto, a la persona le afecta su vida social y laboral, pudiendo perder su trabajo por esta situación, en la primera fase se hizo el estudio de audiometría, y se colocó el material especial en los oídos para poder hacer el molde en base a cada uno de ellos, y hacerles sus aparatos auditivos”, subrayó.

El médico invita a la ciudadanía registrarse en esta campaña al 718-6112, ya que se tiene que llevar un control acerca de las personas que serán citadas para su valoración, o pueden acudir personalmente a las instalaciones de Salud Municipal, en Abeto 5203 colonia Los Encinos.