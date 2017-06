Cientos de detenidos durante marcha contra Putin

RUSIA.- Al menos 250 personas fueron detenidas hoy en distintas ciudad rusas, incluido el líder opositor Alexey Navalny, en manifestaciones de protesta contra el gobierno de Vladimir Putin, que fueron declaradas ilegales por el Kremlin.

De acuerdo a medios locales, la mayor cantidad de detenciones sucedieron en San Petersburgo, en particular en el Campo de Marte donde durante la manifestación fueron apresadas unas 150 personas, y en Moscú donde hubo otros 97 detenidos en la manifestación por la céntrica calle Tverskaya.

Sin embargo, también se reportaron detenciones, sin especificar cuántas, en Vladivostok y Kazán.

En rigor, durante las horas previas a la movilización en la capital rusa se desató cruces de acusaciones entre el líder de la oposición, Alexey Navalny y el gobierno nacional, por el lugar donde se realizaría la protesta.

A última hora de ayer, Navalny anunció a través de las redes sociales que el punto de encuentro de la movilización cambiaba de la avenida Académico Sájarov, zona donde había sido autorizada por el Ayuntamiento, a la céntrica calle Tverskaya, donde hoy tienen lugar celebraciones oficiales por el Día de Rusia.

La fiscalía de Moscú advirtió esta mañana que “cualquier intento de celebrar un acto no autorizado en la calle Tverskaya será considerado ilegal y las fuerzas del orden tendrán que tomar las medidas necesarias”.

Vladimir Chernikov, jefe del departamento de policía de Moscú, dijo que actuarán contra cualquier intento de alterar el orden y la ley y que detendrán a todo aquel que lleve “pancartas y lemas”, al tiempo que movilizó carros de asalto y efectivos policiales en la zona.

Sin embargo, la advertencias oficiales no impidieron que miles de personas se concentraran en el centro de Moscú, según los opositores unas 50.000 personas, y marcharon por la zona céntrica hasta que intervino la policía efectuando represiones.

Antes, a primer hora de hoy, cuando se disponía a salir de su casa para ir a la movilización, Navalny fue detenido por la policía.

“Saludos. Soy Yulia Navalnaya. Felicidades a todos por la fiesta (Día de Rusia). Alexey ha sido detenido en la puerta de casa. Me ha pedido que les transmita que los planes no cambian: Tverskaya”, escribió la esposa de Navalny en su cuenta de Twitter anunciando la detención y ratificando el punto de encuentro.

Esta es la segunda detención del líder opositor, que quiere presentarse como candidato a presidente en 2018, en lo que va del año.

Durante las protestas en marzo pasado, alrededor de mil personas fueron detenidas en una ola de protestas en todo el país, muchos de los cuales fueron luego condenados a penas de arresto.

El propio Navalny pasó dos semanas arrestado por celebrar una marcha no autorizada que se dirigía especialmente contra el primer ministro Dmitri Medvedev, a quien acusó de corrupción en un video difundido por las redes sociales.

Fuente: El Tribuno