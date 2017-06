Científicos encuentran pez sin rostro en mar de Australia

La luz del Sol no alcanza las profundidades del mar, por lo que muchas especies carecen de estos órganos. [Agencias]

AUSTRALIA.– A pesar de los cientos de estudios que se han hecho a su alrededor y que el ser humano ha estado en contacto con él desde sus inicios, el océano (en toda su magnitud, es uno de los lugares que aún guarda miles de secretos; principalmente porque hay lugares que casi no han sido explorados o son inaccesibles.

Uno de estos lugares es el mar que rodea a Australia, principalmente el que está en la costa oriental. Fue ahí donde una reciente misión científica logró localizar a uno de los especímenes más raros que se tenga conocimiento.

Se trata de un pez sin rostro, el cual únicamente cuenta con boca que está en su parte inferior, cosas como nariz y ojos están ausentes; o por lo menos, no son visibles en un primer momento. Este animal acuático fue localizado en un abismo marítimo que tiene alrededor de 4 kilómetros de profundidad.

De acuerdo con Tim O’Hara, uno de los investigadores implicados, no nos debe de extrañar la ausencia de nariz y ojos, pues la luz del Sol no alcanza las profundidades del mar, por lo que muchas especies carecen de estos órganos, ya que no les son necesarios, en su lugar producen su propia luz.

Además de este espécimen, la misión HMS Challenger encontró: esponjas carnívoras, cangrejos brillantes, arañas marinas y anguilas del mar profundo; entre otras cosas.

Con el análisis de estas especies se pretende tener una mejor visión de lo que es la evolución en un lugar tan hostil como el fondo del mar.