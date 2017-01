Chrysler presenta un auto para ‘millennials’ que, por supuesto, toma ‘selfies’

NUEVA YORK.- ¿Qué tipo de vehículo quieren los millennials? Uno que les tome selfies, por supuesto.

Chrysler presentó el martes su vehículo de concepto Portal en el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, y asegura que tiene una larga lista de características especiales determinadas luego de 20 años de investigaciones sobre lo que quieren los millennials de un automóvil, dijo Fiat Chrysler.

Chrysler unveils a minivan for millennials, complete with custom lighting, selfie cameras, and facial recognition https://t.co/2fW0DbKz2b pic.twitter.com/mrTG6vHtkn

— CNN (@CNN) 3 de enero de 2017