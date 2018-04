Choque en Gutiérrez y Lauro del Villar deja un hombre lesionado

NUEVO LAREDO, TAM.- Una persona resultó lesionada, después de que su unidad fuera impactada por alcance por otro vehículo, cuyo conductor escapo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana auxiliaron a Sergio Emilio R., de 20 años, quien fue trasladado a la benemérita institución, para recibir atención médica.

Del responsable y la unidad que conducía, las autoridades viales no tienen ningún dato, ya que el afectado no pudo aportar ninguna información y no hubo testigos.

El viernes por la noche, se reportó al Centro de Control, Comando, Computo y Comunicaciones C-4, que en el cruce de las calles Gutiérrez y Lauro del Villar, había una persona herida en un accidente.

Al lugar fueron enviados paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes al llegar encontraron a Sergio Emilio a bordo de su vehículo, un Nissan Sentra, parado en medio de la calle.

El hombre presentaba algunas lesiones, producidas por el choque por alcance hacia su unidad motriz.

El afectado circulaba sobre la avenida Lauro del Villar y al llegar al cruce con la Gutierrez, detuvo su marcha, porque tenía alto y fue cuando otro vehículo le pedo por alcance.

El responsable, al percatarse que el conductor del Nissan estaba lesionado, optó por darse a la fuga.