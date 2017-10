Choque deja un lesionado

NUEVO LAREDO, TAM.- Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales, fue el saldo de un choque-volcadura, registrado en calles de la colonia Victoria.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos auxiliaron a Laura Guadalupe

e la Rosa, de 32 años, quien fue trasladada al Hospital General de Zona 11 del Seguro Social.

El conductor responsable y esposo de la mujer herida es Roberto Villarreal Rodriguez, de 32 años, residente en la colonia Victoria, el cual ahora deberá pagar los daños y la multa que le impusieron agentes viales.

El afectado en el accidente es Enrique Álvarez, de 50 años, con domicilio en la colonia Zaragoza, quien fue multado por manejar con aliento alcohólico no apto para conducir, ir a exceso de velocidad y de manera temeraria y negligente.

Roberto Villarreal conducía una camioneta Mazda V300 modelo 1994, placas del estado de Texas, circulando de poniente a oriente por la calle Mina.

Al llegar a la intersección con la avenida 20 de Noviembre, Roberto no hace bien el alto y se pasa de largo, siendo impactado de costado, por el frente del vehículo manejado por Enrique Álvarez.

Se trata de un Buick Lacrosse modelo 2014, placas del estado de Texas, quien iba de sur a norte por la 20 de Noviembre, pero el chofer –de acuerdo al peritaje- no estaba apto para conducir por su estado de alcoholismo, además de que iba a excesiva velocidad.

Tras el impacto inicial, la camioneta fue proyectada casi hasta mitad de la avenida, quedando volcada sobre su costado derecho y la esposa del conductor resultó lesionada.

“No hice bien mi alto, me pase, no vi al señor, me pego y volteo”, fue lo declarado por Roberto a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.