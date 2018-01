Choque deja lesionados y cuantiosos daños materiales

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, fue el saldo de un brutal choque, registrado la noche del viernes en la Carretera al Aeropuerto.

Jose Omar F. C., de 37 años y su acompañante Estefanny H. L., de 18 años, fueron auxiliados por paramédicos, que procedieron a su traslado a un hospital, donde quedaron internados.

De acuerdo al peritaje, realizado por agentes viales, Jose Omar conducía una camioneta Ford F-150 modelo 1999, placas del estado de Texas, circulando de sur a norte por la Carretera al Aeropuerto.

Al ir subiendo el puente que pasa sobre la calle Felipe Rodriguez Bravo, Jose Omar pierde el control de su unidad motriz, “brinca” el camellón y choca contra una camioneta Ford Explorer modelo 2001.

Esta unidad, era conducida por Leonardo M. G., de 52 años, quien pese a lo aparatoso del percance, resultó ileso.

“No sé qué pise y se me poncho una llanta y ya no pude controlar la camioneta y me choco la troca”, fue lo declarado por Jose Omar a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, que lo multaron por exceso de velocidad, no traer placas y carecer de licencia.