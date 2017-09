Chofer de Cabify tenía antecedentes

Ricardo Alexis Díaz, conductor vinculado a proceso por privar ilegalmente de la libertad a Mara Castilla, no tenía registro de antecedentes porque no fue declarado culpable, dijo Víctor Carrancá.

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Alexis Díaz, conductor de Cabify vinculado a proceso por privar ilegalmente de la libertad a Mara Castilla, fue detenido por robo de combustible, pero salió libre ya que es un delito no grave, afirmó el fiscal de Puebla, Víctor Carrancá.

“Había sido detenido transportando hidrocarburo, fue detenido, puesto a disposición de la Procuraduría General de la República en su momento, este delito no es un delito grave que merezca prisión preventiva, él salió bajo las medidas cautelares que le puso el juez federal, es el antecedente que tenemos”, explicó en entrevista con Denise Maerker para Grupo Fórmula.

Esta tarde, un juez vinculó a proceso al conductor por privar ilegalmente de la libertad a Mara Castilla; sin embargo, la Fiscalía de Puebla lo considera sospechoso de también violar y asesinar a la joven.

El fiscal dijo que Cabify pudo haber consultado los antecedentes del conductor, pero no encontraron registro debido a que no existe una sentencia.

“Las empresas piden constancia de que no tienen antecedentes, pero de acuerdo con la ley no ha sido juzgado ni culpable, no se registra como antecedente (…) la empresa sí pudo haber solicitado la información de si (el conductor) tenía antecedentes, salió que no los tiene cuando en realidad sí está vinculado con alguna conducta ilícita”, indicó.

Exhortó a las empresas a investigar más allá a los empleados y a las autoridades a aportar más información que les pueda ayudar.