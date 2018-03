Choca en el Puente Internacional II

NUEVO LAREDO, TAM.- Por tratar de adelantar en la fila del puente internacional 2, un imprudente conductor, se metió al carril Sentri y provocó un accidente.

Reynaldo, de 61 años, residente en la colonia El Progreso, ahora deberá pagar los cuantiosos daños materiales, así como la multa que le fue impuesta por agentes viales.

A bordo de un automóvil Chevrolet Chevy modelo 2006, placas de Tamaulipas, propiedad de la empresa para la cual labora, Reynaldo circulaba por el bulevar Luis Donaldo Colosio, con rumbo hacia Laredo, Texas.

Metros después de cruzar la intersección con la calle Hidalgo, Reynaldo se cambia del carril en que iba e invade el Sentri, provocando que un vehículo Nissan Tsuru modelo 2009, la impacte en la parte trasera.

“En el Colosio hacia el Puente II, al dar vuelta en el semáforo, tome el carril correcto, me Salí al carril Sentri y al ver que no era el correcto, me volví a meter al carril que me había salido y en ese momento sentí el golpe”, fue lo declarado por Reynaldo a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.