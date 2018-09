Chivas deja ir el triunfo ante el Querétaro en el Akron

CIUDAD DE MÉXICO.-Chivas no puede en casa. El Rebaño se volvió a quedar a la orilla de un nuevo triunfo y de nueva cuenta aparecen los fantasmas del pasado. La maldición que hay sobre el estadio rojiblanco se mantiene, el Chiverío no sabe mantener ventajas en casa y un error infantil de Alan Cervantes le robó el triunfo a Chivas. Dentro del área y sin peligro latente tackleó a George Corral, era el minuto 92 y esas no las perdona Sanvezzo.

Los tapatíos estuvieron siete minutos en zona de Liguilla, pero otro error de preescolar los deja de zona prometida. En casa no asustan a nadie. Chivas 1, Gallos Blancos 1.

‘Pepe’ Cardozo mandó una alineación que sorprendió a todos. En la banca queretana esperaban línea de cinco, pero no, el paraguayo puso a los mismos que ganaron en Monterrey, sin ‘Chofis’ y en su lugar puso a Walter Gael y en lugar de línea de cinco, mandó cuatro defensores y Van Rankin marca personal sobre Marcel Ruíz, Cardozo no quería sorpresas.

Chivas tuvo tres claras al principio del juego, pero no lograban matar en el último toque.

Centro a Segundo poste y antes de que Zaldívar la mandara a guardar llegó Corral a despejar, después Volpi quiso salir jugando y le entregó el balón a Brizuela en los linderos del área, pero el ‘Cone’ no supo qué hacer y se perdía una oportunidad idónea para abrir el marcador.

Antes del minuto 20 llegó una jugada de asociación entre Cervantes y Walter Gael, pero de nueva cuenta la defensa queretana evitaba la caída de su cabaña.

De los Gallos muy poco en el primer tiempo, Chivas se dedicó a desarticular los circuitos ofensivos, ni Marcel, ni el Keko Villalva, ni Sanvezzo le llegaban a la cabaña de Gudiño, pero no se hacían daño. El primer tiempo se fue con empate sin goles.

Para el complemento el técnico local mandó un cambio en la parte ofensiva, sacó al ‘Chelito’ Zaldívar y metió a ‘Chuy’ Godínez, en este momento Godínez pese a tener menos de 15 juegos en el Máximo Circuito está por encima de Alan Pulido, quien había perdido el puesto, pero el futbol tiene sorpresas y da revanchas.

Chivas tuvo dos oportunidades manifiestas para inaugurar el marcador, pero se quedaron con las ganas.

Primero Fernando Beltrán se fue en medio de tres rivales e intentó cruzar a Volpi, quien aguantó y con las uñas de la mano izquierda mandó a tiro de esquina.

El agobio seguía y después de una gran jugada por banda derecha mandaron un centro medido para la cabeza de Jair Pereira y el ‘Comandante’ sin marca la voló, se lo perdía el ‘Comandante’.

Los locales seguían tocando la puerta, gran centro del ‘Conejo’ Brizuela y a Segundo poste Walter Gael cerró la pinza y gol de Chivas, pero el abanderado Miguel Ángel Hernández marcó fuera de lugar, el ex jugador del Santos no estaba adelantado y un error del bandera le costaba el gol de la ventaja al Rebaño.

Cardozo se la jugó con cambios ofensivos, mandó a la cancha a la ‘Chofis’ y faltando 15 le dio acción a Alan Pulido, el jugador más caro del plantel a la cancha a falta de menos de 20 minutos buscando el triunfo.

Luis Romo al 82’ le cometió una falta a Alan Pulido quien estaba por girar dentro del área y el silbante decretó penalti. El mismo Alan fue por el balón y le pegó con fuerza a la derecha de Volpi, quien aguantó el fusilamiento, pero el balón iba con mucha fuerza. Gol de Chivas, casi agónico y Alan Pulido respondiendo siete meses después, su último gol en Liga había sido precisamente ante los Gallos Blancos, pero en Querétaro. Este rival se le suele dar a Alan Pulido.

Los Gallos se fueron adelante buscando el empate, primero la tuvieron con un remate de cabeza de Everaldo que se fue a un lado, y sobre la hora Alan Cervantes cometió un penalti inocente, en una jugada sin peligro fue y pateó por la espalda a George Corral, a un lateral derecho que fue a buscar el empate.

Cervantes le regalaba una oportunidad de oro a Sanvezzo y el brasileño con sangre fría la mandó a guardar. La juventud le costó muy caro a Alan Cervantes. Un empate con sabor a derrota, y Chivas se queda fuera de zona de Liguilla. El ambiente y el escenario presionan más a los locales que a los visitantes.