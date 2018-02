Chivas: Almeyda reconoce que necesita ayuda

CIUDAD DE MÉXICO.- Asediado por una crisis de resultados desde la temporada pasada, el técnico de Chivas Matías Almeyda dijo el miércoles que ha pedido ayuda a la dirigencia para salir del bache.

El entrenador argentino mencionó que debe reforzar su grupo de ayudantes, algo que le planteó al dueño Jorge Vergara. En mayo del año pasado, el Guadalajara consiguió el 12do cetro de su historia al coronarse en el Clausura 2017, pero desde entonces el “Rebaño Sagrado” apenas ha ganado cinco de 22 encuentros, incluyendo los cinco que se han disputado en el Clausura.

“Hablé con Jorge y sí, estoy analizando la posibilidad de tener una persona que me pueda ayudar”, dijo Almeyda en una rueda de prensa. “Me he reunido con algunos (candidatos), pero la decisión también debe ser fría, no porque ahora estamos perdiendo hay que traer a alguien rápido, sino pensando a futuro, y esa posibilidad existe y estamos muy cerca de concretarla”.

Chivas, que la temporada pasada se quedó fuera de la liguilla por el título, ha perdido sus últimos dos partidos y con cuatro puntos se coloca en el 16to puesto entre 18 equipos de la máxima categoría.

Almeyda llegó a Chivas en septiembre del 2015 para reemplazar a José Manuel De la Torre y logró sacar al equipo de los problemas de descenso por los que atravesaba. Vergara estaba tan satisfecho con su labor que a principios del año pasado cesó al director deportivo Mariano Varela y le dejó esas funciones al argentino.

“Tiene que ser alguien con perfil de Chivas, alguien que haya estado aquí, alguien que sea reconocido por la gente y alguien que no quiera ser entrenador, eso va a ser fundamental”, dijo Almeyda en tono de broma.

Apenas en enero pasado, Chivas pasó un mal momento por no tener un director deportivo. El zaguero Oswaldo Alanís fue separado del primer equipo y enviado a entrenar con el equipo Sub20 porque no había firmado una extensión de contrato que expiraba al finalizar el Clausura.

La situación fue tensa y Almeyda incluso dijo que ya no contaba con el jugador para toda la temporada, pero ante la oleada de críticas que recibió el equipo por el trato a un jugador de la selección, Vergara intervino y logró que Alanís firmara una extensión.

“No sé si llamarlo director deportivo, es alguien que esté cerca de mí y que podamos hablar y que sea parte también de nuestro cuerpo técnico”, dijo Almeyda.

Aunque se quedó fuera de la liguilla el torneo pasado, Chivas hizo poco en el mercado invernal y se hizo de los servicios de Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros, jugadores suplentes.

“Estamos buscando a una persona que sea de Chivas… Ya prácticamente lo tengo, alguien que me ayudar a pensar en los refuerzos cuando sea necesario, en hablar de contratos porque yo de eso no hablo, ni manejo dinero. Jamás tuve un presupuesto para saber cuánto se iba a gastar”, concluyó Almeyda.