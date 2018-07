Chiquis Rivera no está embarazada, pero queremos un bebé Rosie Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de las especulaciones acerca de un posible embarazo de la cantante Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, su tía Rosie Rivera negó que por el momento lo esté.

“Que yo sepa, no. No sé sus horarios, le pregunté, pero ella me dice que no. Sin embargo, todos queremos un bebé de Chiquis. ¿Te imaginas los ojos verdes que solamente han salido de ella en la familia Rivera?”, apuntó Rosie.