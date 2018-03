Chico argentino capta en una selfie el momento de la infidelidad de su novia

CIUDAD DE MÉXICO.-Encontrar a tu pareja en una fiesta a la que no te invitó y además besando a otro, tal vez no es la mejor forma de descubrir que te era infiel. Y aunque más de uno seguro la hubiera encarado, un argentino decidió ver el lado gracioso, tomarse una selfie y hacerla viral.

Mariano Nicolás, de 20 años y originario de Quilmes Argentina, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de él y en el fondo se ve a una chica besando a otro chico. Hasta aquí podría ser una foto normal en una fiesta de veinteañeros a no ser por el texto con el que acompañó la imagen “Mi novia (ahora ex) no se dio cuenta que vinimos a la misma fiesta”.

Así es, el argentino retrató el momento justo en el que su novia le estaba siendo infiel y ella ni cuenta se dio. Hasta el momento, el tuit tiene más de 15 mil 600 retuits y 66 mil 334 “me gusta”.

Pero ahí no acabó la historia. Días después, Mariano publicó un par de mensajes que le escribió su ex novia pidiéndole perdón y que la desbloqueara de WhatsApp para poder explicarle lo que pasó.

No pensaba subirlo pero me insistieron tanto.. sean felices pic.twitter.com/eMyl6UC6rV — Nano⚕ (@Marian0Nicolas) March 5, 2018

Mariano le dijo que la desbloquería por un momento para aprovecharse y tomar un par de capturas de pantalla que después publicó. Según su ex novia, se emborrachó y “el pibe me rompía las bolas de que me quería dar. Yo le decía que no, que no, hasta que me hinché las bolas y le dí”. El chico le dijo que podría haberse esforzado un poco más y la volvió a bloquear.