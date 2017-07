Chicharito confirmó que no usará el 14 con el West Ham

CIUDAD DE MÉXICO.- Una semana después de la presentación de Javier Hernández como nuevo jugador del West Ham United, todavía no se sabe qué número portará el delantero mexicano con los Hammers. Algo seguro es que no usará el 14 que luce con la Selección Mexicana.

“Tengo un poco de idea, pero no puedo decirlo, no buscamos que sea una sorpresa, no tiene nada que ver con eso. El club quiere anunciarlos cuando tenga más idea de los movimientos en el equipo. Cuando ya se tengan que registrar, se sabrán los números que tendremos todos. De algo que estoy consciente es que no voy a utilizar el 14”, dijo Chicharito a “Fox Sports”.

Hernández utilizó el 14 con Chivas y el Manchester United, sin embargo, el número está ocupado por el mediocampista español Pedro Obiang en el West Ham. Por el momento, en el sitio oficial del club el atacante del Tri aparece sin número.

A dos semanas del inicio de la Premier League, Chicharito ya se prepara junto a sus nuevos compañeros con la intención de llegar listo para el encuentro de la jornada 1 ante su exequipo, el Manchester United.

“Bien, me han recibido de buena manera, todo bastante bien. Ya estoy trabajando, poniéndome al tanto físicamente con mis compañeros y bien, muy bien, ya tendremos un partido amistoso mañana y luego el viernes. Después estaremos toda la semana en Londres preparando el partido contra el Manchester.

No he hablado con el entrenador. Él tomará la decisión mañana si podré tener unos minutos o saldré de inicio, pero hasta ahorita no he platicado con él”, agregó Hernández sobre el amistoso de este martes ante el Altona de Alemania.

Acostumbrado a jugar Champions League, ya sea con el Manchester, el Real Madrid o el Bayer Leverkusen, Chicharito ahora aspira a clasificar a los torneos europeos con los Hammers.

“Quiero darlo todo dentro y fuera de la cancha, con todo el profesionalismo. Ojalá pueda dar buenas actuaciones para ayudar al equipo y dar ese granito de arena para conseguir la cosas que queremos, que es calificar a competiciones europeas. Ese es el reto que me puse al venir a la mejor liga del mundo”.

La última vez que el cuadro londinense participó en competencias continentales fue en la temporada 2015-16, cuando sucumbió en la tercera fase de clasificación de la Europa League contra el Astra Giurgiu de Rumania. El club nunca ha jugado la Champions.

Fuente: MedioTiempo