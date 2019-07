´Chicharito´ con futuro incierto, pero Pellegrini aún lo contempla

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que cuenta con el dorsal “9” para la próxima temporada con West Ham, el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández dijo que su futuro en el club inglés se encuentra en el aire.

El mercado de fichajes todavía está abierto y cualquier situación puede ocurrir, incluso si el propio delantero muestra su deseo de irse o quedarse, nada estaría definido.

“Es una decisión que no está en mis manos. No depende de mí, puedo decirle al club que quiero irme, pero si no viene nadie, no queda nada. De la misma manera puedo decir que quiero quedarme, pero es la directiva es la que decide, declaró “Chicharito” a la prensa inglesa.