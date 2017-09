Chica hace meme; cientos de hombres no entienden el chiste

CIUDAD DE MÉXICO.- Twitter es la tierra del humor negro por excelencia, y quien goce de algo de astucia y gusto por el sarcasmo podrá ser un feliz habitante de esta comunidad. El ejemplo perfecto es este: una tuitera, y estilista, compartió dos imágenes de su trabajo en un mismo tuit: en la derecha, una melena rubia con rulos bastante rígidos,y a la izquierda, la misma cabellera pero ya peinados sus rizos y totalmente en su punto.

@payt_xoxo aprovechó ambas fotos para hacer una divertida comparación y aventarse un buen meme con el cual cientos de chicas se identificarían: Tú Vs. La tipa con la que tu novio te anda engañando. Y aunque la broma realmente nos hizo reír a muchas, lo más gracioso de la situación fue cuando los hombres no podían entender la diferencia entre ambas. Las tuiteras trollearon hasta el cansancio a todo chico confundido que se involucrara en la publicación. Duda: ¿será que los chicos más infieles fueron los preocupados por no entender este chiste? Juzgue usted, aquí el gracioso meme:

Una chica tuiteó este meme

Porque, honestamente, nadie quiere ser esa tipa con los rizos desarreglados y poco naturales.

Y por supuesto, las chicas estuvimos de acuerdo

Te entiendo, linda, te entiendo. 🙄💅

Todo era risa, diversión y 21 mil retuits, hasta que llegó un hombre

Y pues, no le entendió.

Después, notamos que no era el único varón desorientado

Honestamente, fue bastante gracioso.

Algunos incluso se frustraron al no entender el chiste

Modo: indignado.

También crearon diferentes teorías

Y que corran las apuestas.

Toda la situación fue bastante divertida para las tuiteras

¡Dios, ilumínalos!

Finalmente uno entendió

24 horas más tarde, pero lo entendieron.

Al final todo se puso sospechoso

Aquí suena a que alguien tuvo miedo.

Una duda que aún resuena