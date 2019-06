Checo Pérez no sumó puntos en el GP de Austria

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Austria, carrera en la que el mexicano de Racing Point, Sergio Pérez, quedó en el lugar número 11 de la competencia, por lo que no sumó puntos.

El holandés Max Verstappen se llevó el GP el noveno del Mundial de Fórmula Uno y que se disputó en el Red Bull Ring de Spielberg, donde el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del certamen, fue quinto.

🏁 CLASSIFICATION – AUSTRIAN GRAND PRIX 🏁

Verstappen takes Honda's first win since 2006 – although stewards are looking at his lap 69 pass for the lead #AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/1EdjnShnB6

— Formula 1 (@F1) June 30, 2019