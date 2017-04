Chávez Jr. habla puras pend… ”: ‘Canelo’

CIUDAD DE MÉXICO.- En entrevista para ESPN, el pugilista tapatío, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, habló sobre las declaraciones que ha hecho el que será su rival el próximo 6 de mayo, Julio César Chávez Jr, de quien aseguró solo “habla puras pendejadas”.

Al ser cuestionado sobre qué fue lo que más le molestó de todo lo que dijo Chavez Jr, Canelo aseguró que no le molesta lo que dice, ya que dice puras incoherencias, sino que no lo diga de frente.

“No es que me pique nade de lo que dice, porque sí son puras incoherencias, son puras pendejadas lo que dice. Lo que sí me molesta es que no me lo dice de frente”.

Por último, Canelo aseguró que le da gusto que el ‘Hijo de la leyenda’ se esté tomando esta pelea en serio ya que así no habrá pretextos y podrán brindar un buen espebtuaclo a los aficionados.

“Me pone muy contento que trabaje y que se lo tome en serio para que no haya pretextos y poderle brindar una gran pelea a la afición mexicana”, aseguró.

La esperada pelea se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, mientras que aquí en México, el combate se podrá ver a través de Televisa o TV Azteca ya que ambas televisarlas llegaron a un acuerdo para la transmisión del evento.

Fuente: SDP Noticias