Chava Rosas ofrece hablar con la verdad

NUEVO LAREDO, TAM.- Salvador Rosas Quintanilla aseguró que quiere escuchar a la mayor cantidad posible de ciudadanas y ciudadanos para poder cambiar lo que no funciona.

El candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN) y los otros partidos que conforman la Coalición Por México al Frente, PRD-Movimiento Ciudadano para el Distrito 1 de Tamaulipas, afirmó que él siempre hablará con la verdad sin mentirle a nadie.

“Entiendo lo importante que es escuchar propuestas y soluciones reales para las problemáticas que hemos arrastrado como sociedad por generaciones. Y eso es lo que he hecho desde que arrancó la campaña: ver y hablar de frente con los vecinos de las diferentes colonias por donde he caminado”, expresó Rosas Quintanilla.

Como ciudadano y como candidato, explicó, que conoce las problemáticas que enfrenta Nuevo Laredo, por eso para él es indispensable visitar a diario las colonias de la ciudad y dialogar con la mayor cantidad posible de neolaredenses.

“Desde que inició la campaña, es lo que he hecho: ver y hablar de frente con los vecinos de las diferentes colonias por donde he caminado. Tengo la calidad moral para pararme donde sea, con la frente en alto, sin que alguien me pueda señalar de vivir de otra cosa que no sea producto de las empresas que dirijo”, puntualizó el candidato.