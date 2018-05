Chava quiere ser un diputado del pueblo

NUEVO LAREDO, TAM.- De resultar ganador en la votación del 1 de julio, Salvador Rosas Quintanilla abrirá oficinas de gestoría en los sectores sur y poniente para acortar distancias con los habitantes.

Al cumplir 60 días de campaña, el candidato a diputado federal para el Distrito 1 por Tamaulipas por el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD-Movimiento Ciudadano comentó que la única forma para conocer de cerca las problemáticas es que la ciudadanía disponga de una oficina de gestoría en su sector.

También dijo que sentirse agradecido por todas las muestras de aliento y respaldo que ha escuchado en sus recorridos diarios, por eso propone oficinas de gestoría en los sectores de mayor crecimiento poblacional.

“Siendo diputado, vamos a bajar más recursos para traer inversión tanto nacional como extranjera para crear las fuentes de trabajo que necesitamos en Nuevo Laredo. Es el bienestar de las familias, con eso viene seguridad, salud y educación. Así que hay que tener esos tres rubros bien parejos y no aflojarle, pero también de la mano con la sociedad”, planteó.

El recorrido del día ocurrió en la colonia 150 Aniversario, donde Rosas Quintanilla ofreció trabajar con eficiencia y honestidad como diputado federal y con la garantía de que no les fallará.

“En todas las casas, en todas las colonias que he visitado me han tratado muy bien. Es algo que agradezco muchísimo y me compromete porque ellos están confiando en un servidor. Yo les digo que no duden de mi, yo no les voy a fallar”, aseguró.

Rosas Quintanilla aseguró que las propuestas del PAN son las mejores porque son factibles y realistas, además generarán el ahorro de dinero para las familias y alentarán el crecimiento económico.

Las ciudadanas y ciudadanos, dijo que deben confiar en Salvador Rosas porque conoce los temas relacionados con el comercio exterior, además por reunir experiencia y capacidad para representar a los neolaredenses en la Cámara de Diputados, además aseguró que es una persona que dice la verdad y no miente. “Yo soy una persona que habla de frente, que hablo con la verdad. Tengo muchos años de trabajar, yo nunca he vivido de la política ni a costa de la gente. Yo quiero trabajar por Nuevo Laredo”, planteó el candidato a diputado federal por la Coalición Por México al Frente.