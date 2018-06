Chava pide confién en su proyecto

NUEVO LAREDO, TAM.- Al restar 3 semanas de la campaña, Salvador Rosas Quintanilla dijo que redoblará esfuerzos para promover sus propuestas y escuchar a la mayor cantidad posible de ciudadanas y ciudadanos.

El candidato a diputado federal para el Distrito 1 por Tamaulipas por el Partido Acción Nacional (PAN) y los otros partidos que conforman la Coalición Por México al Frente, PRD-Movimiento Ciudadano, expresó su agradecimiento a todos los vecinos que le han abierto las puertas de sus casas para escucharlo.

También se refirió a los resultados de la encuesta realizada por la empresa Arias Consultores, que indican que Rosas Quintanilla encabeza las preferencias electorales en el Primer Distrito de Tamaulipas al que pertenece Nuevo Laredo.

Según la encuesta, Rosas Quintanilla se ubica en primer lugar con 12 puntos de ventaja sobre el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“A mi esto (los resultados de la encuesta), me lleva a redoblar esfuerzos. Vamos a cerrar al 100 por ciento, con todo mi equipo de trabajo, a recorrer todas las calles, a tener todas las pláticas con la gente, como lo prometimos al inicio de la campaña”, planteó Rosas Quintanilla.

Los resultados de la encuesta, dijo que se deben a que él ha mantenido una campaña positiva y que ha promovido sus propuestas, sin ataques personales, sin difamar.

Y en segundo, agregó que lo más importante es que se ha dedicado a hablar con la verdad, a hablar de frente con las ciudadanas y ciudadanos.

“Hemos dejado la camiseta, sudando. Ese es el resultado de ese gran trabajo que estamos haciendo en conjunto toda la familia panista”, puntualizó el candidato a la diputación federal.

Rosas Quintanilla dijo sentirse agradecido por todas las muestras de aliento y respaldo que ha escuchado en sus recorridos diarios.

“En todas las casas, en todas las colonias que he visitado me han tratado muy bien. Es algo que agradezco muchísimo y me compromete porque ellos están confiando en un servidor. Yo les digo que no duden de mi, yo no les voy a fallar”, aseguró el candidato.

Entre las propuestas que Rosas Quintanilla promueve son reducir la tasa del IVA al 8 por ciento en toda la franja fronteriza del norte de México para generar crecimiento económico y estimular el consumo porque considera que fue un error elevarlo al 16 por ciento; también propone eliminar el cobro por transitar en la autopista Nuevo Laredo-Monterrey, además se propone trabajar con los gobiernos para abatir el rezago educativo, principalmente entre las mujeres.

Uno de sus compromisos es que siempre hablará con la verdad porque asegura que es una persona que habla directo y sin mentiras, además considera que reúne la capacidad y la experiencia obtenida por el trabajo diario para convertirse en diputado federal.