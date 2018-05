Chava pide confianza a la gente

NUEVO LAREDO, TAM.- Salvador Rosas Quintanilla pide la confianza de las ciudadanas y ciudadanos para representarlos en la Cámara de Diputados porque asegura que es una persona trabajadora que no los decepcionará.

El candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN) y los otros partidos que conforman la Coalición Por México al Frente, PRD-Movimiento Ciudadano para el Distrito 1 de Tamaulipas, dijo que él no miente ni finge sino que habla de frente y con la verdad.

De ganar la elección del próximo 1 de julio para convertirse en diputado federal, Rosas Quintanilla dijo que trabajará con los gobiernos federal, estatal y municipal para obtener los recursos económicos necesarios para solucionar las diferentes problemáticas que enfrenta la ciudad.

“Tengo experiencia, soy una persona que ha trabajado. Tengo más de 30 años de experiencia y tengo la calidad moral para pararme donde sea, con la frente en alto, sin que alguien me pueda señalar de vivir de otra cosa que no sea producto de las empresas que dirijo. Y nunca he trabajado en perjuicio de mi gente o del erario público”, aseguró.