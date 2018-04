Chava ofrece hablar siempre con la verdad

NUEVO LAREDO, TAM.- Fiscalizar la correcta aplicación del dinero que provenga del Ramo 33, consideró indispensable Salvador Rosas Quintanilla, quien ofrece hablar siempre con la verdad sin mentirle a la gente.

El candidato a diputado federal para el Distrito 1 por Tamaulipas por el Partido Acción Nacional (PAN) y los otros partidos que conforman la Coalición Por México al Frente, PRD-Movimiento Ciudadano, se comprometió en apoyar la regularización de la colonia Blanca Navidad.

De ganar la elección del próximo 1 de julio para convertirse en diputado federal, Rosas Quintanilla dijo que trabajará con los gobiernos federal, estatal y municipal para obtener los recursos económicos necesarios para solucionar las diferentes problemáticas que enfrenta la ciudad.

El candidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano recorrió la colonia Blanca Navidad, donde dijo que si resulta elegido como diputado federal mantendrá el proceso de regularización que haga posible la entrega de escrituras a las familias residentes.

“Esta colonia me importa mucho porque en Tamaulipas hay 2 mil 300 predios irregulares y Blanca Navidad está dentro de este rubro. Por eso me importa mucho que esto se concrete. Chava habla diferente con la gente, no estamos mintiéndole a nadie. Yo voy a fiscalizar los recursos que vengan del ramo 33, que se apliquen correctamente”, expresó Rosas Quintanilla.

Rosas Quintanilla puntualizó que el actual gobierno municipal, que es del PAN, inició el proceso de regularización de la colonia Blanca Navidad, después de 13 años de espera para los vecinos.

“Hoy cada persona ya va a poder tener sus escrituras y es su patrimonio para sus hijos, por eso es que a mi me importa mucho que se concrete. El alcalde está trabajando y yo me estoy comprometiendo a que esta colonia salga de ese hoy negro”, expresó Rosas Quintanilla.

Desde que inició el periodo de campañas, el candidato recorre a diario las colonias para presentarse con los vecinos y dialogar con ellos, además de promover sus propuestas, como es reducir la tasa del IVA al 8 por ciento en toda la franja fronteriza del norte de México para generar crecimiento económico y estimular el consumo porque considera que fue un error elevarlo al 16 por ciento; una segunda propuesta es reducir los impuestos que “inflan” el precio final de la gasolina.

También propone eliminar el cobro por transitar en la autopista Nuevo Laredo-Monterrey, además trabajar con los gobiernos para abatir el rezago educativo, principalmente entre las mujeres.

Otra propuesta de la Coalición Por México al Frente, es proporcionar a las mexicanas y mexicanos el Ingreso Básico Universal, como mecanismo para reducir la pobreza extrema y enfrentar el desempleo.

El candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se comprometió con los comerciantes de las pulgas a vitar que paguen cuotas sindicales y partidistas.