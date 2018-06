Chava habla con la verdad

NUEVO LAREDO, TAM.- Una campaña limpia y transparente, ofrece Salvador Rosas Quintanilla en vez de ataques personales porque dijo que son muchas las carencias y reclamos que la ciudadanía pide atender.

El candidato a diputado federal para el Distrito 1 por Tamaulipas por el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD-Movimiento Ciudadano visitó la colonia Buenavista al cumplir 66 días de campaña.

“Nuestra campaña va a ser limpia, transparente, sin descalificar a nadie. Yo quiero convencer a la gente, que si la gente entra, me da un comentario, un like, ustedes lo pueden checar son naturales, de una persona que existe, que estuvimos platicando con ella”, explicó Rosas Quintanilla.

Desde el principio de la campaña, recordó que él se propuso recorrer la mayor cantidad posible de colonias, para saludar y escuchar a las ciudadanas y ciudadanos, lo que al día de hoy arrojó una larga lista de peticiones y necesidades.

También se refirió a las acciones para dañar su campaña y rechazó cualquier forma de ataques personales porque a lo largo de 66 días ha promovido sus propuestas para solucionar problemas de la ciudadanía sin recurrir a las mentiras.

Rosas Quintanilla aseguró que en cada caminata o recorrido a una colonia ha sido muy bien tratado por los vecinos, que lo animan a seguir con su trabajo, por lo tanto dijo que no necesita de prácticas cibernéticas inaceptables para avanzar en su campaña, pero en cambio se refirió al mal uso de su cuenta oficial de Facebook para engañar a la ciudadanía.

“En todas las colonias que he visitado hasta ahora la gente me ha recibido en sus casas y me han tratado demasiado bien. Y eso para mi es muy gratificante porque me anima a seguir con mi propósito de buscar la confianza de la gente para que vean en un servidor una persona que puede representarlos como su diputado federal”, agregó.

Desde que inició el periodo de campañas, el candidato recorre a diario las colonias para presentarse con los vecinos y dialogar con ellos, además de promover sus propuestas, como es reducir la tasa del IVA al 8 por ciento en toda la franja fronteriza del norte de México para generar crecimiento económico y estimular el consumo porque considera que fue un error elevarlo al 16 por ciento; una segunda propuesta es reducir los impuestos que “inflan” el precio final de la gasolina.

“Continuaré recorriendo las colonias para escuchar a la gente y explicarles las propuestas que tenemos en el PAN y en la coalición Por México Al Frente”, puntualizó Rosas Quintanilla.

De ganar la elección del próximo 1 de julio para convertirse en diputado federal, Rosas Quintanilla dijo que trabajará con los gobiernos federal, estatal y municipal para obtener los recursos económicos necesarios para solucionar las diferentes problemáticas que enfrenta la ciudad.

También, Rosas Quintanilla propone que se mejoren los servicios de salud para los trabajadores porque considera inaceptable que el gobierno federal proporcione una atención médica deficiente a los trabajadores de Nuevo Laredo.