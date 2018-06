Chava cumplirá compromisos

NUEVO LAREDO, TAM.- Decenas de peticiones ha recibido Salvador Rosas Quintanilla durante más de 60 días de campaña y todavía le falta recorrer más colonias de la ciudad; promete cumplirlas todas si resulta ganador de la votación del 1 de julio.

El candidato a diputado federal para el Distrito 1 por Tamaulipas por el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD-Movimiento Ciudadano durante el fin de semana regresó a la colonia Blanca Navidad para recorrerla y escuchar a más ciudadanos.

Se le preguntó ejemplos de peticiones y Rosas Quintanilla recordó el caso de una familia que vive en la colonia Américo Villarreal.

“Sí hemos recibido muchas peticiones, pero hay algunas que se quedan muy grabada en la memoria, como el caso de una señora y su niño de 1 año y medio. El niño no tenía acta de nacimiento porque en el hospital tenían un adeudo. Le conseguimos sus papeles al niño y la señora se emocionó mucho al saberlo. Ella nos dijo que pensó que no la íbamos a ayudar.”, detalló Rosas Quintanilla.

De convertirse en diputado federal, aseguró que cumplirá su promesa de instalar oficinas de gestoría en el sector poniente de la ciudad para mantener comunicación permanente con las ciudadanas y ciudadanos.

El candidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano se refirió a las necesidades de la colonia Blanca Navidad, y dijo que si resulta elegido como diputado federal mantendrá el proceso de regularización que haga posible la entrega de escrituras a las familias residentes.

“Esta colonia me importa mucho porque en Tamaulipas hay 2 mil 300 predios irregulares y Blanca Navidad está dentro de este rubro. Por eso me importa mucho que esto se concrete. Chava habla diferente con la gente, no estamos mintiéndole a nadie. Yo voy a fiscalizar los recursos que vengan del ramo 33, que se apliquen correctamente”, expresó Rosas Quintanilla.

El actual gobierno municipal, que es del PAN, dijo que inició el proceso de regularización de la colonia Blanca Navidad, después de 13 años de espera para los vecinos.

“Hoy cada persona ya va a poder tener sus escrituras y es su patrimonio para sus hijos, por eso es que a mi me importa mucho que se concrete. El alcalde está trabajando y yo me estoy comprometiendo a que esta colonia salga de ese hoy negro”, expresó.

Desde que inició el periodo de campañas, el candidato recorre a diario las colonias para presentarse con los vecinos y dialogar con ellos, además de promover sus propuestas, como es reducir la tasa del IVA al 8 por ciento en toda la franja fronteriza del norte de México.