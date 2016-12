Charlie Sheen desea que Trump muera este 2016

CIUDAD DE MÉXICO.- El año no puede concluir sin antes ocurrir la muerte de Donald Trump, es lo que desea Charlie Sheen y quizá muchos más.

Tras las muertes de George Michael, Carrie Fisher y Debbie Reynolds, Charlie Sheen escribió en Twitter: “Querido Dios: el próximo Trump, por favor”, incluso repitió 6 veces sus palabras”.

Dear God;

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

🖕🏾

— Charlie Sheen (@charliesheen) 29 de diciembre de 2016