CFE acepta prórrogas para pagar recibos altos

NUEVO LAREDO, TAM.-Durante la temporada de canícula, la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO) en Nuevo Laredo, consiguió entre 10 y 20 prorrogas por semana a favor del usuario ante un cobro de alto consumo por el servicio de energía eléctrica.

Eduardo Anaya Hernández, jefe de la unidad de servicios de la Profeco en la ciudad explicó que la prorroga son solamente cinco días después del vencimiento de su facturación.

“No importa la cantidad, desde 500 a 20 mil pesos o más, el plazo es el mismo, son solamente cinco días después del vencimiento de su facturación la prórroga que la Profeco puede conseguir al usuario ante un cobro de alto consumo por el servicio de energía eléctrica y que no puede pagar en la fecha indicada”, dijo.

Aseguró que la mayoría de las personas que solicitan la prórroga han conseguido lograr pagar su recibo, pero la solicitud de plazo tiene que ser antes de que se venza el recibo de pago.

Anaya Hernández, agregó que durante el invierno también se incrementa la solicitud de plazos de cinco días para el pago de altos consumos.

“ Nosotros atendemos entre tres y cinco personas al día con este tipo de situaciones, sin embargo, no podemos otorgar la prórroga consecutivamente a los usuarios, por eso recomendamos a la gente que cuide su consumo de energía, que apague sus luces si no las ocupa, que desconecte aparatos, y cada semana tome su lectura, para que no lo sorprenda un recibo con cobro excesivo”, concluyó.