Cetemistas elegirán a su nuevo líder

NUEVO LAREDO, TAM.- La emisión de la convocatoria para la elección del líder de la Confederación de Trabajadores de México en Nuevo Laredo (CTM), corresponde hacerla a la dirigencia estatal.

El compañero Edmundo García Román, será quien decida cuando lanza la convocatoria y desde ahora se puede manifestar que cualquiera de los 40 secretarios generales de los sindicatos, puede alcanzar esa dirigencia, afirmó Félix Alemán, actual dirigente de la CTM en Nuevo Laredo.

“Todos aquellos que vociferan y dicen defender a los comerciantes informales, saben bien que de acuerdo a la ley de ingreso del municipio, el cobro por trabajar en la vía pública debería ser de 2 mil pesos mensuales, pero gracias a gestiones realizadas por la CTM solamente pagan 350 pesos trimestrales”, afirmó el líder cetemista.

Esos disidentes luchan por personas que no son sus agremiados, pero no hablan de la forma en que manejan a sus sindicalizados.

El uso de suelo, no corresponde a la CTM determinarlo, los permiso para el uso de suelo los expiden las autoridades, esta central no tiene injerencia alguna en esa situación.

“La persona que se ha manifestado en contra de la dirigencia local de la CTM, tiene un cargo dentro de ella, es el Secretario de Trabajo y Conflictos, pero no ejerce su papel, sino que se la pasa defendiendo a los concesionarios del transporte público y aboga por ellos para que les autoricen un incremento de 4 pesos el pasaje, algo criminal”, añadió.

Para realizar la concentración masiva del día primero de mayo en Expomex, fue siguiendo las indicaciones de la delegación estatal de la CTM quien a través de un oficio solicito información si habría desfile o una concentración masiva.

“Nosotros los que pertenecemos a la CTM firmamos ya un documento donde manifestamos a la dirigencia estatal, que nos encontramos listos para cuando ellos decidan emitir la convocatorio para la nueva mesa directiva de la CTM local, serán ellos los que sancionen la elección para elegir la nueva dirigencia”, añadió Alemán.

Como se recordará el extinto líder cetemista, Francisco Martínez Cortes, cumpliría el 30 de abril pasado los 3 años de la última ratificación al cargo, por lo tanto los tiempos para que se emita la convocatoria han empezado.

Félix Alemán. dijo que la CTM esta conformada por 40 sindicatos, cualquiera de los dirigentes de los mismos, puede ser elegido siempre y cuando se abra la convocatoria, para concluir comentó los que están en contra de la dirigencia actual, amenazaron con presentarse el lunes para efectuar una rueda de prensa, pero los compañeros de los sindicatos están listos para cualquier situación.