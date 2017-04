Cesáreas se hacen ante complicaciones

NUEVO LAREDO, TAM.- Si bien la cesárea es una manera cómoda de programar el nacimiento de un bebé, también tiene sus complicaciones y sus riesgos, siempre que una paciente tenga las condiciones para un parto, será orientada a que culmine en parto.

Lo anterior lo manifestó, Edaly Lara Rangel, jefa de ginecología del Hospital México Americano, quien agregó que la paciente tiene que saber cuando puede tener un parto, y cuando sí tiene que ser cesárea.

“Las indicaciones precisas para hacer una cesárea, es que el bebé tenga una mala posición, mala posición, es decir, que no esté de cabeza. Cualquier otra posición que no sea la cabeza hacía abajo, no podrá desencadenar efectivamente un trabajo de parto, y podrá tener alguna complicación”, señaló.