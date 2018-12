Cesán a 55 de STPJ acusados de corruptos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En lo que va de este sexenio, al menos unos 55 funcionarios de nivel de Jueces, Secretarios, Actuarios y funcionarios de justicia administrativa del Supremo Tribunal de Justicia, han sido dados de baja por delitos de corrupción, aceptó Horacio Ortiz Renan, al advertir que en al menos cuatro casos, se ha dado vista a la Procuraduría General de Justicia.

Dimos vista en tres o cuatro asuntos a la Procuraduría quién va a resolver.

Según el criterio del Consejo de la Judicatura, si hay un delito que perseguir y ya nomas hemos puesto de conocimiento ante la autoridad investigadora que le corresponde este tipo de asuntos, agregó.

Suman 10 casos en donde están señalados Jueces, un numero similar de casos de Secretarios, igual de Actuarios y al menos unos 25 mas de personal de Responsabilidad Administrativa, indicó.

Dijo que dependiendo de la falta cometida es el castigo que se les impondrá.

La visitaduría judicial que ahora es el órgano encargado de instrumentar la investigación, recabar pruebas en contra y a favor del funcionario que está procesado es la que determina si da lugar a acusar o no después de su determinación, señaló.

“El Consejo de la Judicatura evalúa todo lo actuado, lo llama para dar el derecho de audiencia y después de eso emite una resolución que puede ser que no procedió o de procedimiento que puede ser la sanción desde una amonestación hasta la consignación, puesta a disposición de la Procuraduría”, agregó

Por otra parte, el magistrado Presidente del Poder Judicial en Tamaulipas dijo que, en relación a la solicitud que algunos sectores están planteando al gobierno federal, para buscar la autorización de la operación legal de armas para su seguridad, que en ello, se tiene que tener mucho cuidado.

“Es un arma de dos filos, recordemos que en EU es un derecho constitucional, pero al amparo de ese derecho, vean las masacres que se han cometido, especialmente en escuelas, entonces, no me correspondería a mi emitir una opinión pero lo que podría sugerir es que se tuviera mucho cuidado, para determinar o no permitir la portación”, señaló.