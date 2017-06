Cesame atiende a 26 personas con enfermedades mentales

NUEVO LAREDO, TAM.- El Centro de Salud Mental (Cesame) ubicado en Cuernavaca y Luis Caballero en la colonia Las Torres, continúa brindando atención a las personas que son afectadas por alguna enfermedad mental, actualmente tienen un total de 26 pacientes.

Lo anterior lo dio a conocer Susana Jarero encargada del Cesame, quien agregó que casi siempre tienen el mismo número de pacientes ya que mientras unos son dados de alta, ingresan otros.

Añadió que además hay personas que ellos mismos al sentir que algo pasa en ellos, eso es bueno ya que no dejan que el padecimiento vaya avanzando, y sea atacado con el medicamento correspondiente, además de las pláticas.

Destacó que ello definitivamente con esto se tendrá una mejor comunidad, y una mejor calidad de vida, ya que la persona que se acerca con cualquier medico especialista en este rubro, tendrá sin duda mejor calidad de vida como familia y como persona.

Precisó que en el núcleo familiar se debe tratar de ubicar los síntomas en caso de que algún miembro de la familia empiece a ser afectado de su mente, donde en un momento dado la personas se aisla, y sus hábitos de higiene empiezan a deteriorarse.

“Ahorita pacientes foráneos tenemos no más a Pablo el es de Guanajuato, y su familia ya no nos contesta el teléfono y no han venido por él, y pues aquí lo vamos a tener pero parece que su familia ya no quieren saber nada de él”, apuntó.