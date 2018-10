Censuran canción a Gloria Trevi

MONTERREY.-El nuevo tema de Gloria Trevi titulado “Me Lloras” ha sido censurado en múltiples radiodifusoras y plataformas digitales de México, según dio a conocer la oficina de la cantante.

Señalan que la regia se encuentra luchando una vez más contra la desaprobación de la industria musical debido a la letra y el mensaje de su sencillo que grabó con el cantante Charly Black.

“Intentando silenciar a la cantautora, múltiples radiodifusoras y plataformas digitales se han negado a incluir el tema y su video musical correspondiente”, se informó sin dar detalle de qué estaciones hicieron esto.

Se dijo que Trevi se encuentra firme en sus convicciones y se rehúsa a editar su canción y está decidida a confrontar este ataque a su libertad de expresión.

Ésta no es la primera vez que la intérprete sufre este tipo de bloqueo, pues sus éxitos “El Ángel De La Guarda”, “Me Siento Tan Sola” y “Hoy Me Iré De Casa” no contaron con apoyo en radio, se informó.

Su nueva canción ha contado con el apoyo del público desde su lanzamiento; su video registra casi 10 millones de reproducciones en YouTube.

“Aún cuando un sector de la crítica ha sugerido que el video incita a la violencia contra el género masculino, sin embargo, esto es sólo una divertida e irónica expresión al estilo de La Trevi de darle el poder a las mujeres”, señaló el comunicado.