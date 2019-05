Celia Lora hace comentarios polémicos sobre AMLO y desata críticas

CIUDAD DE MÉXICO.- Celia Lora volvió a hacer de las suyas. Esta vez, la hija del cantante Alex Lora hizo un comentario contra el presidente André Manuel López Obrador que dejó boquiabiertos a cientos de usuarios de redes sociales.

En una entrevista con la periodista Adela Micha para el programa La Saga, la modelo de Playboy dijo que le mandaba saludos a un amigo piloto que estaba enamorado de la presentadora.

«Te manda saludos mi amigo que está enamorado de ti», dijo Celia Lora. A lo que Adela Micha respondió: «Ay, pues ya preséntamelo, ¿no?».

En ese momento, Lora lanzó un comentario en contra de AMLO: «Es un pendejo, es un pendejo porque le dije que viniera pero estaba volando con tu tío, el Peje y le dije: ‘mátalo por favor»».

Adela no pudo contener la risa después de lo que dijo Celia: «Fíjate, kamikaze, hazlo por el país, cabrón, pero no, me ignoró», dijo Lora.

La periodista también preguntó a Celia a dónde había llevado su amigo al presidente y ésta fue su respuesta: “Ojalá lo lleve a chingar a su madre, ojalá, no sé, no le pregunté», contestó.

La extrovertida joven también habló sobre su vida privada, sus nuevos proyectos de trabajo.

Las reacciones

El comentario de Celia Lora provocó la reacción de cientos de usuarios de Twitter, quienes criticaron la forma en la que habló del presidente.

Incluso, algunos recordaron el incidente en el que estuvo involucrada en mayo de 2010, en el que atropelló a un hombre en la Ciudad de México, causándole la muerte.

«Celia Lora» es un símbolo de la corrupción en tiempos del esa mafia llamada PRIAN.Amigas amigos, exijamos alas autoridades que se reabra el caso donde está asna en estado de ebriedad mató a un ciudadano,no puede quedar impune y seguir amenando a de muerte a más gente. pic.twitter.com/lxOiafWAQW — Oselotl.📢Yo soy AMLO!! (@Oselotl3) 21 de mayo de 2019