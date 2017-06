Celebran primera boda igualitaria en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Como se había anunciado y programado, marcando la historia de Nuevo Laredo, a las 11 de la mañana en punto, inicio y se celebro la primera boda igualitaria, entre dos mujeres, dando con esto pie a que otras parejas gays o del mismo sexo, busquen unirse legalmente ya que al lograrse el primer amparo, podrían venir otras bodas en las diferentes oficialías.

Portando un vestido blanco, y con una sonrisa en su cara por el gran momento y por el cual lucharon que era su unión, pensando que no les resolverían tan rápido, llego Maribel Ochoa Tapia de 24 años de edad, quien tomada de la mano de su pareja, Raquel Valencia Cortez de 39 años de edad y quien vestía un pantalón gris y una camisa azul cielo de manga larga, irradiaban felicidad y seguridad, ante lo que habían decidido que era unir sus vidas de manera legal por el civil.

“Sin duda estamos muy contentas, no esperábamos que nos dieran el amparo tan rápido, incluso apartamos nuestra recepción hasta el mes de diciembre, pero aquí estamos cumpliendo con lo que ambas queríamos, que era legalizar nuestro amor, lo hacemos no solo por ser las primeras, si no porque nos queramos, y porque es a veces necesario para trámites contar con el documento que ampare somos una pareja”, expresó Raquel Valencia Cortez.