Celebra personal del IMSS el Día del Niño

NUEVO LAREDO, TAM.- El pequeño José Magdiel Trinidad Hernández de 10 años de edad, recibió como una sorpresa el festejo del Día del Niño, que le ofreció ayer personal del área de pediatría, directivos y enfermeras del Hospital de Zona 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al igual que el menor, quien hace días fue operado por un problema que tenía en el estómago, muchos pacientes disfrutaron en grande su día, donde hubo muchos regalos para todos.

“Tenía mal una tripa que me hizo enfermar y me operaron el jueves, pero ya me siento bien mi mamá anda allá abajo, se llama Ana Cesia Hernández, estoy muy feliz me regalaron esto, y una pelota”, dijo con gran emoción el niño.