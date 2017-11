Celebra Nuncio Apostólico misa por migrantes

NUEVO LAREDO, TAM.- Con una ofrenda floral en forma de cruz que el Nuncio Apostólico Franco Coppola depositó en el río Bravo, es como ayer por la noche se recordó a los migrantes que han perdido la vida al intentar cruzar este caudal. En este año han sido 20.

De nueva cuenta las márgenes de este río y el Puente Internacional 2, testigo de un sinnúmero de deportaciones, fueron el escenario, en el cual, con una misa que presidió el representante del Papa Francisco y concelebrada con el obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo Enrique Sánchez Martínez, se recordó a los migrantes que padecen las diferentes dificultades por alcanzar el “sueño americano”, incluso, hasta perder la vida.

Con una asistencia de más de 500 personas, entre los que se encontraban los migrantes así como autoridades municipales y sacerdotes de toda la diócesis, Coppola hizo un llamado a la conciencia y reflexión para no ser indiferentes al fenómeno social que se vive diariamente en esta frontera.

Posteriormente, algunos migrantes entregaron las ofrendas de esta eucaristía, entre las que se encontraban un vestido, toalla y sábanas, mochila y cobija, galón de agua y zapatos, biblia, canasta, vino y pan. En entrevista, antes de partir de las riveras del Bravo mencionó que un muro solamente es un signo negativo contra la migración y no la solución.

“Lo primero que no se debe hacer es obligar a las personas abandonar el país, no puedes tener un país desarrollado con muros alrededor, esto no es cristiano, esto no es humano”, concluyó.

“Ofrecemos está cruz de flores, expresión de la belleza de la creación y de los sueños y deseos de muchos migrantes en búsqueda de oportunidades para una vida mejor. Que esta cruz también sea signo de expresión en memoria de aquellos migrantes que en el camino por una vida mejor, cayeron y se fueron para el viaje de la eternidad. Qué descansen en paz, unidos en la fe del resucitado”, es la oración que pronunció el Nuncio Apostólico Franco Coppola.