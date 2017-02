Cbtis 234 gana Sentimiento Juarista

NUEVO LAREDO TAM.- Se realizó el certamen Sentimiento Juarista, etapa Municipal después de ese enfrentamiento resultó ganador Gerardo Jesús Sánchez Macías del Cbtis 234 quien representará a los estudiantes de nivel medio superior durante el concurso estatal que se realizará en marzo en Reynosa.

El evento fue en el Teatro Lucio Blanco, con la contienda entre los cinco participantes quienes representaban a las siguientes instituciones: Colegio de Bachilleres (COBAT), Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS 234), Instituto América de Estudios Superiores IAES, acompañados por su asesor dieron lo mejor de sí durante su participación.

La sede de este evento fue el CBTIS 234 que dirige Elsie Barrientos quien reconoció el esfuerzo de cada uno de los participantes.

La competencia se realizó en dos contiendas, pero fue Gerardo quien reunió la mayor cantidad de puntos.

Algunos de los temas que trataron expusieron fue la Vida en México Antes de las Leyes de Reforma, Ideales y Valores Juaristas Ante la Adversidad, Relaciones Bilaterales México Estados Unidos, Relación Estado Sociedad y Reforma Educativa.

Entre los invitados de honor estuvieron Pedro Durán Director del CBETIS 137, Jesús Games Limón director del COBAT 18 y la representante del Jefe de Educación en Nuevo Laredo Aurelio Uvalle Gallardo Cinthia Ramos Medina.

Los alumnos participantes fueron Rubí Alicia Aguilar Valenzuela, Casandra Salina Marmolejo, Andrea Abisaí Castillo Ortiz, Jonathan Magdiel Gaitán y Gerardo Sánchez Macías.

Gerardo manifestó estar contento, pero nervioso por este triunfo, ya que ahora tiene la gran responsabilidad de representar a la juventud de Nuevo Laredo en el quincuagésimo concurso de Sentimiento Juarista.

“Me sentí bien, solo un poco nervioso al principió, pero ya una vez arriba me sentí muy seguro y los resultados fueron con forme a lo esperado, Son muchas cosas, pero primero que nada cuidarme la voz y estar practica do ya que la practica hace al maestro, y esto es lo que me ha rendido frutos ya tengo muchos años participando en oratoria y aquí está el fruto de este del trabajo”, manifestó.