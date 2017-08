Causa retén de tráileres caos en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Ni el SAT ni la Policía Federal han realizado decomisos de vehículos usados americanos, aclaró la diputada federal Yahleel Abdala Carmona, ante la inquietud generada entre la ciudadanía por las alertas publicadas en las redes sociales.

A principios de 2016 y en varias ciudades de la frontera norte como Nuevo Laredo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó decomisos de autos usados originarios de Estados Unidos porque son unidades que fueron introducidos al país sin pagar impuestos; también en 2016 se confirmó que en Nuevo Laredo elementos de la Policía Federal decomisaron vehículos americanos.

Pero desde entonces no se han repetido los decomisos en ningún sector de la ciudad, aunque a través de Facebook ciudadanas y ciudadanos alertaron sobre supuestos operativos para decomisar unidades americanas sin placas.

“En las redes sociales se publicó sobre los decomisos. Nosotros fuimos a verificar, no hay nada, y también en la cuestión oficial lo revisé y nada. Lo que me extrañó es que estuviera el rumor porque por lo regular siempre publican fotos y nadie subió ninguna foto. No dudo, a lo mejor pudieron haber estado pero se quitaron. Y yo también checo de manera oficial porque debe existir una orden de operativo y no había”, explicó Abdala Carmona.