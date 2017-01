Catean casa del atacante del Colegio Americano del Noreste

El vocero de Seguridad del estado, Aldo Fasci Zuazua, pidió a los medios de comunicación no divulgar información no confirmada respecto al caso

MONTERREY.- Autoridades de seguridad del estado de Nuevo León catearon la tarde de este miércoles el domicilio donde habitó el menor que perpetró un ataque armado en el interior del Colegio Americano del Noreste, donde resultaron heridas cuatro personas y una más, el propio agresor, perdió la vida.

De acuerdo con el vocero de Seguridad del estado, Aldo Fasci Zuazua, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de agencias perciales llevarán a cabo una ardua revisión del domicilio, en donde debieron derribar la puerta principal con un mazo para poder ingresar.

De acuerdo con Fasci Zuazua, resulta poco probable que la motivación del joven para llevar a cabo una matanza tenga que ver con el acoso escolar, así como tampoco ha quedado establecida alguna alguna diferencia con la maestra herida, o con otros alumnos.

Por otro lado, el funcionario llamó a los medios de comunicación a no especular con datos no corroborados, así como a no difundir imágenes del incidente, ya que hay menores de edad involucrados.