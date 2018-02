Cashner y Orioles pactan contrato de 2 años

BALTIMORE.- El lanzador abridor Andrew Cashner y los Orioles de Baltimore alcanzaron un acuerdo sobre un contrato de dos años por 16 millones, de acuerdo con una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo todavía no había sido anunciado.

Cashner, derecho de 31 años, tiene una marca de 42-64 con 3.80 de efectividad en ocho temporadas de Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago, San Diego, Miami y Texas, incluyendo 11-11 con 3.40 de efectividad con los Rangers el año pasado.