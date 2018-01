Casey Affleck avisa a la Academia que no asistirá a los Oscar

ESTADOS UNIDOS.- El ganador del Óscar al mejor actor del año pasado, Casey Affleck, no asistirá a la próxima entrega de los Premios de la Academia en otra aparente consecuencia del movimiento Me Too.

El publicista de Affleck dijo el jueves que el actor no estará presente en la ceremonia del 4 de marzo en la que, siguiendo la tradición, habría entregado el premio a la Mejor Actriz como ganador de la edición anterior. Un vocero de la academia dijo que “aprecian la decisión de mantener el foco en la gala y en las grandes obras de este año”.

El astro de ‘Manchester by the Sea’ enfrentó acusaciones por acoso sexual en 2010 en dos demandas civiles públicas durante la producción del documental satírico ‘I’m Still Here’. Las demandas terminaron en acuerdos legales por sumas no reveladas de dinero. Affleck ha dicho que los términos del acuerdo le impiden hablar sobre el asunto.

Aunque las demandas fueron cubiertas por la prensa en su momento, las acusaciones recibieron nuevamente atención en 2016 luego de que se frustraran las posibilidades de competir del director y protagonista de ‘Birth of a Nation’ Nate Parker cuando resurgieron acusaciones por violación en su contra.