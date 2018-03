Casas de cambio venden el dólar a $17.90

NUEVO LAREDO, TAM.- Después de que en diciembre y parte de enero, el dólar alcanzara los 19.00 pesos a la venta, ha tenido una etapa de altibajos, ubicándose ayer lunes en 17.90 pesos por dólar.

Durante varias semanas, la cotización a la venta de la moneda estadounidense fluctuó entre los 18.50 a 18.20 pesos, hasta que finalmente este lunes 12 de marzo la cotización a la compra fue de 17.20 y a la venta en 17.90.

“Ha venido retrocediendo la moneda de Estados Unidos, aunque posiblemente mañana o pasado regrese a los 18.00 pesos. Pero el hecho de que haya retrocedido a menos de esa cotización indica puede retroceder aún más”, comentó Leopoldo Castañeda García, propietario de un centro cambiario en la ciudad.

Castañeda García, aseguró que el movimiento en los centros cambiarios no ha mejorado, es cierto que hay clientes, pero no en la cuantía de otros tiempos, quienes tienen dólares no quieren sacarlos. Pero también hay quienes los buscan para hacer alguna transacción o solamente para cruzar hacia la vecina ciudad de compras, afirmó.

“El sábado hubo un movimiento importante de paisanos en el Centro de Internacional Temporal de Vehículos (CITEV), pero cosa curiosa esto no se reflejó en el movimiento de los centros cambiarios, como sucedía hace varios años”, concluyó.