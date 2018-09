Casa del migrante Nazareth ha atendido en el año más de 200 africanos

NUEVO LAREDO, TAM.- La Casa del Migrante Nazareth ha atendido de enero a la fecha a 229 migrantes africanos y asiáticos y para su director, el padre Julio López, no hay alarma por que puedan llegar más.

“El problema no va a ser que venga una oleada, sino cuántas personas se van a encontrar en cierto momento varadas en la frontera, porque se van a ir acumulando a un cierto punto y el número va creciendo”, dijo el padre Julio López.

En esta casa del migrante, única que cuenta con seguridad policiaca en el exterior, hay actualmente 30 personas de El Congo. Reciben albergue, comida y se les ayuda contactando a las autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses.

Por aquí han pasado migrantes de Angola, El Congo, Camerún, Eritrea, Guinea, Somalia, Costa de Marfil, Corea del Sur y Micronesia. En todos los casos, las personas han recibido el asilo en Estados Unidos, ya sea cruzando por la frontera de Nuevo Laredo-Laredo, Texas o por Piedras Negras, Coahuila-Eagle Pass, Texas.

“mira en lo que va del año, haciendo un redondeo con algunos pocos asiáticos, que son una minoría, estamos en 229 en lo que va de este año. No tengo el dato del año pasado, cuántos africanos se hayan recibido, tengo la impresión que, si hay un aumento, todo ha aumentado, número de deportaciones y de migrantes que han pasado por aquí, creo que hay un aumento en relación al año anterior” enfatizó el director de la Casa del Migrante Nazareth.

Cuestionado sobre un aumento en el número de migrantes africanos en esta frontera, el padre Julio López fue directo.

“Yo creo que hay personas alarmistas, que les gusta generar, alarma, pero no contribuyen a pensar en una solución, eso es lo preocupante; como hemos visto el flujo a lo largo del año se ha mantenido, el problema no es el número de ingresos, si no cuantos logran pasar al día a Estados Unidos”, asentó Julio López, sacerdote Scalabrini.

Reitero que el problema que podría vivir la frontera no es el número de migrante que lleguen, si no que al no poder cruzar todas, van a ir quedando varadas, acumulándose y creciendo la cantidad de personas a quienes se debe ayudar.

“El número es constante, si vemos las cifras de todo el año, el problema es cuántos pueden pasar diario. No sabemos cuántos han regresado, hasta el mes pasado, por ejemplo, la mayoría de los que fueron a solicitar asilo pasaron, muchos de ellos se fueron a Piedras Negras, porque allá, no estaba tan limitado el número de personas que podían ingresar por día” señaló.

El director de la Casa del Migrante Nazareth dio a conocer que todos los migrantes africanos vienen huyendo de la violencia, “piden asilo, porque no tienen garantías para vivir en su país y pues afortunadamente Estados Unidos estaba siendo uno de los países que brindaba más posibilidad a las personas de África, ahorita el problema es que no pueden entrar muchos por día”.

Señaló que la mayoría viaja con sus hijos. Son pocos, quienes lo hacen solos.

Por cuestiones de “seguridad” el padre Julio López no permitió entrevistar a los migrantes africanos o tomar fotografías en el interior de la Casa del Migrante Nazareth.