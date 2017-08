Casa Blanca: es fácil saber quién filtró llamada Trump-Peña

WASHINGTON.- Una asesora del presidente Donald Trump dijo sólo un reducido número de personas tuvo acceso al contenido de las llamadas entre Donald Trump y otros mandatarios, por lo que no descarta la posibilidad de utilizar detectores de mentiras para identificar a quien filtró la información.

“Siempre he dicho que el ala oeste es un lugar pequeño, creo que es fácil identificar quien está filtrando la información, más de lo que los filtradores suponen”, dijo Kellyanne Conway en entrevista para Fox & Friends.

—Si es un reducido número de personas las que tuvieron acceso, ¿por qué no los llaman y los ponen bajo el detector de mentiras?

—Podría ser o no, hay muchas formas de saber quién está filtrando.

Agregó que las filtraciones de las llamadas son un riesgo a la seguridad nacional y dificltan las negociaciones que Trump tienen con los demás jefes de estado.

Conway dijo que el secretario de Justicia y el director de inteligencia nacional tienen previsto analizar el viernes lo que el Departamento de Justicia califica de “filtraciones de material clasificado que amenazan la seguridad nacional”.

La transcripción de la conversación telefónica entre Trump y Enrique Peña Nieto en enero reveló que Trump le pidió al líder mexicano dejar de decir que México no pagará por un muro fronterizo, y que ambos mandatarios acordaron dejar de hablar del tema en público.

Las conversaciones de Trump con Peña Nieto y con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, fueron publicadas el viernes por el Washington Post.

“Aunque usted no lo crea, este es el tema menos importante del que estamos hablando, aunque políticamente pueda ser el tema más importante”, le dijo Trump a Peña Nieto, según la transcripción.

“Si usted sigue diciendo que México no va a pagar por el muro, entonces no me quiero ya reunir con ustedes porque yo no puedo vivir con eso”, dice Trump. Peña Nieto le responde: “Dejemos de hablar del muro… Pero mi posición ha sido y siempre será que México no puede pagar por ese muro”.

En su conversación con Turnbull, ambos mandatarios debatieron agriamente sobre un acuerdo en que Estados Unidos se había comprometido a aceptar el ingreso de refugiados que deseaban ir a Australia.