Casa Blanca desmiente que haya acuerdo legislativo sobre DACA

E.U.-La Casa Blanca desmintió hoy la existencia de un acuerdo legislativo entre demócratas y republicanos en el Congreso para resolver la situación de los 690 mil beneficiarios del programa DACA, aunque reconoció que las partes se estaban acercando a consensuar una iniciativa bipartidista.

“No se ha alcanzado un acuerdo aún, pero sin embargo creemos que podemos llegar ahí. Estamos muy enfocados para asegurarnos de que eso pase”, dijo la vocera presidencial Sarah Sanders, quien dejó en claro que el presidente sólo apoyara un acuerdo con un componte de seguridad.

El anuncio del acuerdo fue hecho por el senador republicano por Arizona, Jeff Flake, parte de un grupo seis senadores que celebraron discusiones en torno a una solución legislativa para los llamados “soñadores”, y que de acuerdo con reportes de prensa, no fue aceptado por la Casa Blanca.

Sanders dijo que Trump ha sido claro sobre cuáles son sus prioridades en el tema migratorio, si bien, fiel a su costumbre, el mandatario ha generado confusión después que pareció estar a favor de aprobar primero una legislación que se ocupe sólo de DACA.

“No puedo hablar de los precisiones del senador Flake, pero puedo decirte que un acuerdo no ha sido alcanzado, y hemos delineado de nuestro lado como tendría que ser un acuerdo, para que eso pase”, dijo Sanders.

El miércoles Trump dijo que no firmará una legislación para los beneficiarios del Programa de Acción Diferido para Llegados en la Infancia (DACA), u otra iniciativa migratoria, a menos que incluya fondos para construir el muro en la frontera con México.

“Cualquier solución tiene que incluir el muro”, insistió Trump al ser cuestionado al respecto durante su primera conferencia de prensa del año junto a la Primer Ministro de Noruega, Erna Solberg.

Sanders aseguró que en este momento son los demócratas quienes tienen que aceptar la otra parte del acuerdo, aunque no ofreció detalles de los temas en disputa, si bien muchos demócratas han dejado en claro que no apoyaran la autorización de fondos para construir el muro.

Cuestionada sobre una iniciativa republicana presentada el miércoles por un grupo encabezado por el representante Bob Goodlatte, la cual parece endurecer aún las demandas republicanas para apoyar una legislación DACA, Sanders la calificó como un buen punto de inicio.

“Cada uno pone todo lo que quieren sobre la mesa. Tu decides lo que no estas dispuesto a renunciar, y tratas de lograr algo donde todos ganen, que es lo que esperamos hacer, tanto republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes como en el Senado”, dijo.

Poco antes, ante reporteros en el Capitolio, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, defendió la propuesta como un paso para la solución permanente sobre la situación de los beneficiarios de DACA.

“La propuesta de Goodlatte no dice que no hay que ayudar a los muchachos de DACA, que se deporten, no hace eso. Lo que dice es, aquí una manera de resolver este problema y darle tranquilidad a estos muchachos. Me gustaría pensar que la gente cree que esa es una manera constructiva de hacerlo”, indicó.

Ryan no dejó en claro si su bancada podría llevar a votación este iniciativa sin apoyo de los demócratas, ninguno de los cuales ha sumado su respaldo a la misma.

Sanders dio a conocer además que Trump sostuvo este jueves una conversación con un número de legisladores de las dos cámaras y partidos, como un seguimiento de la discusión sobre migración que encabezó en la Casa Blanca el martes, “y nos sentimos confiados que podemos lograr un acuerdo”.